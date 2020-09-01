مصرع طالب غرقا في ظروف غامضة بمركز رشيد

لقي طالب مصرعه غرقًا في نهر النيل فرع رشيد، اليوم الثلاثاء، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.







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وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة رشيد يفيد بوصول بلاغ من مستشفى رشيد العام باستقبال جثة محمد مصطفى خالد جمال الدين، 15 سنة، إثر غرقه في نهر النيل فرع رشيد أمام مدرسة علي المغربي، في ظروف غامضة.





تم حفظ الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.