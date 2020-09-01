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توك شو

آخرك نهاية الشهر.. محافظ الغربية يحذر من التباطؤ في عمليات التصالح على مخالفات البناء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الاجتماع بالأمس كان يجمع بين المحافظين ومدراء الأمن برئاسة رئيس الوزراء، وكان هناك تعليمات مشددة بضرورة الاستمرار في ملف التصالح وإزالة مخالفات البناء.

وتابع الدكتور طارق رحمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن هناك أكثر من 32 ألف طلب تصالح قدمت من محافظة الغربية، مشيرًا الى أن هناك استجابة متزايدة من الأهالي وذلك لتأثير حملات التوعية، معقبًا: "الدولة فتحها دراعها وبتقولهم تعالوا اتصالحوا لأن بعد كده مش هيكون في تهاون".

وأكد أنه ليس هناك نية لمد قانون التصالح وسيتم الإزالة الفورية لأي تعديات ومخالفات، موضحًا أن آخر يوم لتقديم طلب التصالح دون مد فترة وأخرى سيكون يوم 29 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم القبض على المخالفين ممن يعيدون التعدي على حقوق وممتلكات الدولة.

وذكر أنه تم عمل وحدة متغيرات مكانية في كل محافظة وهذا لمتابعة أي تغيرات على الأراضي والرقعة المحددة للمحافظة ويتم تصوير تلك التغيرات والتوجه إليها على الفور وفقا للإجراءات القانونية وإزالة المخالفة.
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