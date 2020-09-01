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أخبار العالم

أجواء حارة ورطوبة وأمطار.. تعرف على طقس السعودية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
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محمود نوفل
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة تعطي إحساسًا بأن الحرارة أعلى مما هي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء أمطار من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وجنوب الرياض والشرقية.

وذكر عبر تويتر قائلا: "رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات: المدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية.

كما أفاد التقرير السعودي بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على مناطق: جازان، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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