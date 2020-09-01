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أسامة السعيد: التعامل بحسم مع مخالفات البناء كانت فكرة غائبة لسنوات طويلة.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
نائب رئيس تحرير جريدة
نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار
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ريهام فيكتور
قال أسامة السعيد ، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ، إن التعامل بحزم وحسم مع مخالفات البناء كانت فكرة غائبة عن هذا الملف لسنوات طويلة .

وأضاف  أسامة السعيد ، خلال حواره ببرنامج ، " 8 الصبح " ن المذاع على فضائية ، " دى ام سى " ، أن التباطؤ فى اتخاذ قرارات الحزم أدى إلى انتشار نمط البناء العشوائي ، والمخالفات والتعدى على أراضى الدولة إلى جانب تجاوز القانون فى العديد من المناطق والمحافظات.

وأشار إلى أنه معجب جدًا بهذا الموقف الحاسم  والصارم من قبل كل مؤسسات الدولة، فهذا الملف للأمن القومى وليس فقط نظام البناء.

وتابع أنه من السهل على الدولة ترك الموضوع كما كان معتادًا من قبل وتحظى بالشعبية، ولكن الدولة قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الصارمة على الرغم من اعتراض جانب كبير من المواطنين على تلك القرارات .

وأكد أن كل ذلك فى النهاية يعلى من قيمة القانون ، والمساواة والحفاظ على مستقبل هذه الدولة ، منوهًا إلى أن الدولة فى النهاية تحافظ على المبدأ الصحيح للتخطيط والبناء .
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