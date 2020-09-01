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أخبار البلد

لمناقشة أعمال الحماية من أخطار السيول.. وزير الموارد المائية يستقبل محافظ جنوب سيناء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اللواء أح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك فى ضوء التعاون المشترك بالمشروعات المتعلقة بالموارد المائية بمحافظة سيناء. 

وتم مناقشة أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء  بقيمة إجمالية 927.5 مليون جنيه وكذلك أعمال الحماية المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة للحماية من أخطار السيول بقيمة تقديرية مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإتفاق علي تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات من (محافظة جنوب سيناء – قطاع المياه الجوفية – معهد بحوث الموارد المائية – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) لوضع الحلول الفنية لعبور مياه سيل وادي بعبع عبر طريق النفق - شرم الشيخ الجديد دون أضرار.

وتم مناقشة إمكانات المياه الجوفية بالخزان الجوفي بمنطقة سهل القاع ومدي إمكانية التوسع في الإستثمار الزراعي من عدمه وذلك في ضوء نتائج دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر والتي قام القطاع بتنفيذها بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، وأكد الدكتور عبد العاطي علي ضرورة التحول لطرق الري الحديثة للزراعات القائمة بالمنطقة وذلك في إطار الخطة القومية للدولة للتحول من الري بالغمر إلي نُظم الري الحديثة والحفاظ علي المخزون الجوفي بالمنطقة.

وأوضح السيد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أن قيمة أعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة جنوب سيناء حوالي 626 مليون جنيه تشمل 329 منشأ صناعي ما بين (سدود – بحيرات صناعية – حواجز توجيه وإعاقة – قناة صناعية – معابر إيرلندية – بحيرات جبلية).

ووجه الدكتور عبد العاطي  بضرورة إستمرار بذل المزيد من الجهد لنهو أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول طبقًا للشروط والمواصفات قبل موسم السيول القادم مع أخذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأثني اللواء خالد فودة علي الجهد المبذول من قبل أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة في تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول ودورها في حماية المنشآت الحيوية بالمحافظة وشحن الخزان الجوفي، وكذلك المساهمة في كافة الأنشطة لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
لمناقشة أعمال الحماية من أخطار السيول.. وزير الموارد المائية يستقبل محافظ جنوب سيناء
لمناقشة أعمال الحماية من أخطار السيول.. وزير الموارد المائية يستقبل محافظ جنوب سيناء
لمناقشة أعمال الحماية من أخطار السيول.. وزير الموارد المائية يستقبل محافظ جنوب سيناء
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