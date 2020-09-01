أشرف صبحي: مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات القارية والعالمية





وأضاف وزير الرياضة أن مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات القارية والعالمية.





وأشار إلى أن متحف الحضارات كان المستضيف لقرعة البطولة يوم السبت القادم ولكن لعدم الانتهاء منه تم الاتفاق على إقامة القرعة عند سفح الاهرامات للتعبير عن عظمة مصر.





واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على الدعم والمساندة للرياضة المصرية تحت شعار الرياضة امن قومي.









ويكشف المؤتمر أهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام المقبل.





ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.





وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة علي امل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.









علي جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته ، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات ال٣٢ المشاركة في المونديال.





علي صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة علي أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال ، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا ، و رغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال الا أن منتخبنا يحظي بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية.

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لليد مصر 2021 بعضوية 18 وزير لخروج البطولة بشكل يليق باسم ومكانة مصر على أعلى مستوى في ظل مساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.