AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي: مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات القارية والعالمية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
Advertisements
ريهام بكير
أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لليد مصر 2021 بعضوية 18 وزير لخروج البطولة بشكل يليق باسم ومكانة مصر على أعلى مستوى في ظل مساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير الرياضة أن مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات القارية والعالمية.

وأشار إلى أن متحف الحضارات كان المستضيف لقرعة البطولة يوم السبت القادم ولكن لعدم الانتهاء منه تم الاتفاق على إقامة القرعة عند سفح الاهرامات للتعبير عن عظمة مصر.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على الدعم والمساندة للرياضة المصرية تحت شعار الرياضة امن قومي.


ويكشف المؤتمر أهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام المقبل.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة علي امل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.


علي جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته ، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات ال٣٢ المشاركة في المونديال.

علي صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة علي أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال ، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا ، و رغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال الا أن منتخبنا يحظي بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر جاهزة لمونديال اليد .. الانتهاء من 98 % من أعمال صالة العاصمة الادارية ..وبرج العرب على وشك .. وأكتوبر تقترب .. وتسليم القاهرة فى نوفمبر

في ضيافة التاريخ.. سفح أهرامات الجيزة يستقبل حفل قرعة مصر 2021

محترفو منتخب مصر لليد يصلون في نوفمبر المقبل استعدادا للمونديال

وزير الرياضة يبحث ترتيبات حفل قرعة مونديال اليد مع اللجنة المنظمة

اليوم ختام المعسكر الأول لفراعنة اليد بالغردقة وجارسيا مطمئن لحالة اللاعبين

ختام المعسكر الأول لمنتخب مصر لليد بالغردقة استعدادا لكأس العالم.. اليوم

ترشيحاتنا

أخبار الفن| يسرا تشعل السوشيال ميديا .. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

فوضى خارج البيت الأبيض.. واشنطن تفتح تحقيقا بشأن طائرة محملة بالبلطجية.. تفاصيل

مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر

أعلى مستوى في أسبوعين.. ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب وانهيار الدولار

احذرها.. عادة كارثية تزيد وزنك أضعافا

بسبب الإهمال والأنانية.. طائرة تتحول إلى بؤرة تفشي فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور