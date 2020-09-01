أشرف صبحي: مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات القارية والعالمية

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لليد مصر 2021 بعضوية 18 وزير لخروج البطولة بشكل يليق باسم ومكانة مصر على أعلى مستوى في ظل مساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير الرياضة أن مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات القارية والعالمية.
وأشار إلى أن متحف الحضارات كان المستضيف لقرعة البطولة يوم السبت القادم ولكن لعدم الانتهاء منه تم الاتفاق على إقامة القرعة عند سفح الاهرامات للتعبير عن عظمة مصر.
واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على الدعم والمساندة للرياضة المصرية تحت شعار الرياضة امن قومي.
ويكشف المؤتمر أهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام المقبل.
ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.
وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة علي امل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.
علي جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته ، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات ال٣٢ المشاركة في المونديال.
علي صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة علي أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال ، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا ، و رغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال الا أن منتخبنا يحظي بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية.