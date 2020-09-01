بسبب الخلاف على إيجار غرفة.. مسجل خطر يقتل مالك عقار في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط المتهم بقتل مسن بمنطقة بولاق الدكرور.





تلقت الاجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل مسكنه، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.





وتبين من التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل "مسجل خطر".





وعقب تقنين الاجراءات، تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهم، وتبين قيامه بارتكاب الجريمة بدافع السرقة ولوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بسبب الخلاف على إيجار غرفة استأجرها المتهم من المجنى عليه.



