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محافظات

محافظ بورسعيد: تنفيذ إزالات فورية لـ 45 حالة تعد على أملاك الدولة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة  في تنظيم الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين 



أشار المحافظ، أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة.  وترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر  وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .

وأوضح المحافظ، أن أحياء المحافظة نجحت  في تنفيذ ٤٥ حالة ازالة فورية   بالبناء المخالف والعشوائي ومخالفات تنظيم على أراضي  وأملاك الدولة بواقع ١٨ قرار إزالة بحي المناخ و١٧ الضواحي من ضمنها مخزن مقام بالمخالفة على مساحة ٨٥٠ م بالإضافة إلى ٩ قرارات بحي الزهور إلى جانب ازالة ١٩ مزرعة سمكية مخالفة بمساحة ٩٠ فدان بجنوب المحافظة. 

وأشار المحافظ على استمرار الحملات بكل قوة وحسم للقضاء علي كافة التعديات على أملاك الدولة وفرض الانضباط والالتزام بالقانون
محافظ بورسعيد: تنفيذ إزالات فورية لـ 45 حالة تعد على أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: تنفيذ إزالات فورية لـ 45 حالة تعد على أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: تنفيذ إزالات فورية لـ 45 حالة تعد على أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: تنفيذ إزالات فورية لـ 45 حالة تعد على أملاك الدولة
محافظ بورسعيد: تنفيذ إزالات فورية لـ 45 حالة تعد على أملاك الدولة
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