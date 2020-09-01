رسالة عاجلة من رئيس حكومة سابق في لبنان لــ ماكرون بشأن إيران

وجه رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، رسالة عاجلة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر الي الدولة اللبنانية بعد تفجيرات مرفأ بيروت.





وقال السنيورة في رسالته الي الرئيس الفرنسي "ماكرون" نقلتها قناة الحدث: نريد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان يضغط على إيران وحزب الله لوقف تصرفاتهما التي أدت الى عزل لبنان".





وتعليقا على اختيار السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية ذكر السنيورة قائلا: اقترحنا اسم مصطفى اديب لرئاسة الحكومة الجديدة لأنه أفضل الممكن.





وأكد رئيس الوزراء اللبناني السابق أن لبنان وصل الى حافة الإنهيار الكامل، حيث شدد على ضرورة أن يدرك السياسيين أن لبنان لم يعد أمامه ترف الانتظار أو الاختيار".





وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية السابق "السنيورة" قائلا: التحدي الكبير أمام ماكرون هو أن يدفع نحو التوصل إلى تفاهم وتشكيل حكومة من غير السياسيين.