AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد تعاقدها مع النقل ..الشركة الفرنسية: سنقدم افضل خدمات لركاب المترو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:10 م
وزارة النقل توقع
وزارة النقل توقع عقد مع الشركة الفرنسية
Advertisements
حمادة خطاب _ عدسة: عمرو سيد
شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل صباح اليوم فعاليات الاعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للانفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.


وقع عن الجانب المصري الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعن الجانب الفرنسي لورانس باتل رئيس مجلس ادارة الشركة الفرنسية.


ومن جانبه اكد السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه ان توقيع هذا العقد يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره ويمثل خطوة ضخمة نحو الامام و يعتبر انجازًا بعد اشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهرًا للشركات الفرنسية كما يمثل استمرارًا للصداقة والعلاقة العميقة بين الشعبين الصديقين والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لافتا انه  سيساهم في تقديم خدمات مترو على اعلي مستوى من الجودة  لسكان القاهرة خاصة وان الشركة الفرنسية سوف تكلف كوكبة من افضل فرق العمل التكنولوجية بها  للعمل بالخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبري ونقل الخبرات الي الفنيين والعمال المصريين.

ومن جانبها أكدت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة  RATP DEV الفرنسية على اعتزازها  بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلال توقيع هذا العقد، وان الشركة ستسعى الى  المشاركة في تطوير النقل الحضري  في القاهرة الكبرى من خلال هذا العقد. مشيرة الى اننا نهدف الى أن يصبح الخط الثالث للمترو  أكثر كفاءة، واستدامة كما ان الشركة ستقوم بحشد أفضل ما لديها من خبرات فنية وتقنية وبشرية لجعل الخط الثالث خطًا عالميًا من حيث الجودة والكفاءة ومستوى الخدمات المقدمه به وأن هذا العقد يعد انعكاسًا للعلاقات طويلة الأمد بين مصر وفرنسا في قطاع النقل وان الشركة ملتزمة بنقل الخبرات الي الفنيين والمهندسين والعمال الذين سيعملون بها كما ستقوم بانشاء مراكز تدريبية بالقاهرة وستقدم افضل خدمات نقل لركاب المترو مشيرة الى أن مستقبل الخط الثالث بالقاهرة الكبري يمثل التحدي الاكبر لشركة RATP  العالمية. 


جدير بالذكر ان وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق قد قامت بتشغيل المرحلة الأولى من هذا الخط في فبراير 2012 ، والمرحلة الثانية في مايو 2014 ، والجزء الأول من المرحلة الرابعة في يونيو 2019 ، والجزء الثاني من المرحلة الرابعة والورشة الرئيسية للخط الثالث البالغ مساحتها 65 فدانًا في أغسطس 2020 ، و يجري حاليا  تنفيذ المرحلة الثالثة منه ومخطط افتتاحها على ثلاث مراحل اخرهم في 2023 لتصل طاقة النقل بالنقل بالخط بعد اكتماله إلى 1.5مليون راكب يوميا كما تصل طاقة النقل  لشبكة مترو الأنفاق بخطوطها الثلاثة لحوالي  3.7 مليون راكب يوميًا لتخفيف حدة الإزدحام السطحى وحل مشاكل النقل والمرور في القاهرة الكبرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

مليارات على القضبان.. كيف تخطط وزارة النقل لربط القاهرة الكبرى بالكامل عن طريق مترو الأنفاق؟.. تفاصيل

وزارة النقل توقع اليوم عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو في مصر الجديدة

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ترشيحاتنا

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على إعادة الثلاثي المعار وقائمة مبدئية للموسم الجديد

أفضل دعاء بين السجدتين في الصلاة.. الأزهر للفتوى يكشف عنه

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

فيفا يقرر إيقاف عقوبة الزمالك ضد محمود كهربا.. فيديو

فتيات الدعارة بـ الشيخ زايد: راقصة تساعدنا على استقطاب الأثرياء

قرار كويتي جديد بشأن العمالة الأجنبية لديها..تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور