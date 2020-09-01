على متن 170 رحلة جوية.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 14 ألف راكب اليوم

ويغادر مطار القاهرة، 65 رحلة جوية على متنها 7 آلاف راكب، بينما يستقبل المطار 65 رحلة جوية على متنها قرابة 7 آلاف راكب أيضا، قادمين من عدة دول بالخارج.

وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الموافق أول سبتمبر، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بمن فيهم حاملو الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.





وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارا.