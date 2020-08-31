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توك شو

بعد هجومه عليها.. وزارة الطيران ترد على أحمد موسى وتكشف سر الزحام في مطار القاهرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
رد باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، على فيديو الزحام بمطار القاهرة، قائلًا «الفيديو الذي أظهر وجود تكدس أمام مكاتب الحجر الصحي، كان بسبب وصول رحلتين في توقيت مبكر عن موعدهما الأصلي، فأصبح هناك 4 رحلات في نفس الوقت بإجمالي 650 راكبا، ومع اتخاذ إجراءات الحجر الصحي حدث التكدس».

وقال "الكريم"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»، «مشهد الزحام غير معتاد بشكل يومي حتى ولو في وقت الذروة»، مناشدا جميع الركاب التحلي بالصبر لإنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل سريع.

وأوضح أنه سيتم إجراء تحليل "بي سي آر" بالمطارات السياحية «الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم» وقت وصول السائح بقيمة 30 دولارا حال عدم امتلاكه لشهادة بي سي آر.

وكان الإعلامي أحمد موسى انتقد  الزحام الشديد والتكدس الذي حدث مؤخرا في مطار القاهرة الدولي، قائلا "مينفعش هذا التكدس والأعداد الكبيرة في مصر، عيب هذا المشهد ولا يليق يبقى موجود في مصر".

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أمس الأحد، أن هذا المشهد يجب ألا يتكرر وإن مطار القاهرة يجب أن يكون مستعدا للرحلات القادمة إلى مصر تجنبًا للزحام والتكدس خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هذا المشهد غير مقبولا حفاظًا على صورة مصر.

وأشار إلى أنه اعتبارا من أول سبتمبر المقبل سيكون مطلوبا من أي شخص قادما إلى مصر سواء كان مصريًا أو أجنبيا إحضار شهادة بي سي أر بخلوه من فيروس كورونا.

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