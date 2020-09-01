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أخبار العالم

الموت الغامض يهدد الفيلة .. العاج يواجه الانقراض في إفريقيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:32 م
الموت الغامض للفيلة
الموت الغامض للفيلة فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى
رغم كونها تعد أحد الثروات الموجودة فى أفريقيا تعاني الفيلة  وتجارة العاج من العديد من المشكلات التى تجلعها عرضة للانقراض، ففى مأساة جديدة تم اكتشاف جثث 11 فيلًا في غابة بانداماسو الواقعة بين متنزه هوانج الوطني وشلالات فيكتوريا فى زيمبابوي، ، والتي تعد أكبر محمية طبيعية في زيمبابوي، فما القصة.

اكتشاف الجثث

يوم الجمعة الماضي اكتشفت سلطات المتنزهات فى زيمبابوي جثث الأفيال والأنياب مازالت على أجسادها، مما أدى إلى استبعاد الصيد الجائر،وتم وقتها أخذ عينات من الدم إلى أحد المختبرات لتحليلها لتحديد سبب وفاتهم.


ووفقًا لما قالته تيناشي فاراو، المتحدثة باسم هيئة إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية في زيمبابوي: "لا يمكننا التأكد من سبب الوفاة إلا بعد الاختبارات. لكننا استبعدنا التسمم بالسيانيد .. الأفيال فقط هي التي تأثرت ، ولم تتأثر أي نسور أو أي حيوانات أخرى. أظهرت الاختبارات الأولية أنه ليس السيانيد.. نحن أيضًا نستبعد الصيادين لأن الأنياب كانت سليمة."

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جمعت سلطات المتنزهات عينات دم من جثث الأفيال وتقوم حاليًا بتحليلها لتحديد سبب الوفاة.

تسبب الجفاف في زيمبابوي العام الماضي في موت ما يقرب من 200 فيل جوعا في المتنزهات الوطنية بسبب نقص الغذاء والماء ، إلى جانب عشرات من الجاموس والظباء ، منذ الجفاف المدمر في عام 2019.

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الموت الغامض

موت الأفيال الغامض في زيمبابوي يشبه نفوق أكثر من 275 فيلًا الشهر الماضي في بوتسوانا المجاورة، لا يزال العلماء يحققون في موت الأفيال في منطقة دلتا أوكافانغو في بوتسوانا لكنهم استبعدوا الصيد الجائر ، ومبيدات الآفات ، والمواد الكيميائية الزراعية.

تمتلك بوتسوانا أكبر عدد من الأفيال في العالم ، ويقدر بنحو 156000 فيل ، وزيمبابوي لديها ثاني أكبر عدد من الأفيال يقدر بنحو 85000. في العام الماضي ، نفق حوالي 200 فيل في زيمبابوي جوعا نتيجة الجفاف في البلاد.

 الفيلة مهددة بالإنقراض

الصيد الجائر والموت المفاجئ كلها أسباب تؤدى فى النهاية إلى نفوق الفيلة بل وتساهم فى إنقراضها، ففى دراسة جديدة أعدتها منظمة "فيلة بلا حدود" (EWB) كشفت أن أكثر من 100 ألف فيل قد قتلوا في إفريقيا منذ عام 2007 بسبب عمليات الصيد غير المشروعة.

وجاء فى تقرير المنظمة، أن الصيد الجائر يزال موجودا فى غرب ووسط وجنوب القارة الأفريقية، كما أشارت بض الدراسات أن الصيد غير المشروع للفيلة بلغ ذروته في عام 2011 وتراجع منذ ذلك الحين.

افتتاح تجارة العاج عام 2006 ساهم فى زيادة الطلب على العاج وعليه زاد أيضا الصيد الجائر الفيلة ففى تشاد قتل أكثر من 3200 فى الفترة من 2005 و2010، وغيرها من الخسائر التى شهدتها دول أفريقيا فى إعداد الفيلة نتيجة هذه التجارة.

وقف السوق السوداء

وتعد الصين أكبر سوق لتجارة العاج وعليه أعلنت الحكومة  الصينية فى ديسمبر 2016 فرض حظرا كاملا على تجارة العاج المحلية في غضون عام لتغلق الباب إلى أكبر سوق في العالم للتجارة غير المشروعة في العاج.
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