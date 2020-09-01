تخصيص مكان بمطار الغردقة الدولى للحصول على عينات pcr من السياح الوافدين

كشفت مصدر صحي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن تخصيص مكان داخل صالات الوصول الدولية بمطار الغردقة، لأخذ عينة pcr من الوافدين من الخارج تنفيذا لتعليمات الحكومة.





وقال المصدر إنه بمجرد وصول السائح من الخارج يتم توجيهه لمكان المعمل داخل صالات الوصول وأخذ عينة دم منه وإرسالها للمعمل المشترك بمدينة الغردقة، ويتم توجيه السائح لمقر الإقامة بالفنادق المختلفة وبعد 24 ساعة يتم إخطاره بنتيجة العينة.









وأوضح أنه فى حالة ظهور حالات إيجابية يتم اخطار السائح وتخييره ما بين العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية أو علاجه من خلال شركات التأمين الخاصة التى تم التعاقد معها ضمن رحلته السياحية من خلال المستشفيات الخاصة بالمدينة.









وأكد المصدر، الذى رفض كتابة اسمه، أنه فى حالة ظهور أى أعراض على أى سائح خلال وصوله للغردقة يتم عزله بمجرد وصوله للفندق لحين ظهور عينة الـ pcr، وإذا كانت حالته لا تستدعى المستشفى يتم عزله داخل الفندق مع تناوله الأدوية.