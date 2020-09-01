استعادة العرش الأوروبي ومعادلة إنجاز جوارديولا.. 5 تحديات تنتظر زيدان في الموسم الجديد





ويسعى زين الدين زيدان لمواصلة كتابة التاريخ رفقة ريال مدريد، خلال الموسم المقبل، بعدما نجح الموسم الماضي في قيادة الميرنجي لتحقيق لقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني:





ويستعرض " صدى البلد" 5 تحديات تنتظر زيدان في الموسم الجديد:





1- الحفاظ على لقب الليجا:





يسعى زيدان للحفاظ على لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الجديد، حيث فشل ريال مدريد في الاحتفاظ باللقب آخر 12 عاما.





2- تحقيق اللقب الغائب:





يسعى زيدان لقيادة ريال مدريد لتحقيقق بطولة كأس إسبانيا لأول مرة في تاريخه، بعدما فشل في تحقيقه خلال تواجده مع ريال مدريد سواء لاعبا أو مدريد.





3- استعادة بريق بعض النجوم:





يسعى زيدان لاستعادة بريق بعض لاعبي ريال مدريد خلال الموسم الجديد، مثل إيدين هازرارد وجاريث بيل وإيسكو وأسينيسيو.





4- معادلة إنجاز جوارديولا:





يسعى زيدان لمعادلة إنجاز جوارديولا خلال الموسم المقبل، حيث يحتاج إلى ثلاثة ألقاب لمعادلة رقم جوارديولا مدرب برشلونة السابق وميجيبل مونيوز مدرب ريال مدريد السابق كأكثر من حققوا ألقابا في تاريخ الكرة الإسبانية برصيد 14 لقبا.





5- إستعادة العرش الأوروبي:





يسعى زيدان لقيادة ريال مدريد لاستعادة العرش الأوروبي مجددا، فقد سبق للمدرب الفرنسي وأن قاد ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات " 2016 - 2017 - 2018".









تحديات كبيرة تنتظر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجديد 2020 - 2021.