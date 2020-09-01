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فن

عرض مسرحية "حكايات نص الليل" للكاتب حسام نوح 9 سبتمبر المقبل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:16 م
الكاتب حسام نوح
الكاتب حسام نوح
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سعيد فراج
أعرب الكاتب والسيناريست الشاب حسام نوح، عن سعادته بالمشاركة هذا العام في الدورة الاستثنائية الـ27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمقرر أن تفتتحها وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم الثلاثاء المقبل.

وكشف حسام نوح، عن مشاركته في المهرجان بعرضه المسرحي "حكايات نص الليل" بطولة عدد من ممثلي مسرح الشباب، ومن إخراج محمد فضل، ويناقش العرض بعض التغيرات التي حدثت فى المجتمع المصري أخر 10 سنوات بسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي وصل له العالم، ومن المقرر عرض مسرحيته على المسرح القومي بالعتبه يوم 9 سبتمبر من الشهر المقبل.  

وأعرب حسام نوح عن سعادته بالمشاركة في دورة مهداه إلى روح أستاذه فى التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية الراحل د. سناء شافع، تقديرًا لدوره ومكانته في المشهد المسرحي المصري علي المستويين الفني والأكاديمي.

يذكر أن حفل الافتتاح للمهرجان سيقام اليوم 1 سبتمبر، ويستمر حتى 11 من نفس الشهر بالمسرح القومي بالعتبة، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.
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