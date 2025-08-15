بكري: مصر ترفض الضغط الدولي لوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر ترفض تمامًا الضغط الدولي الذي يمارس عليها؛ من أجل وقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحًا أن مصر تتمسك بموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ولن تتنازل عن هذا الدور، مهما كانت الضغوط الدولية.

وأشار بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إلى أن التحديات التي تواجه غزة، خاصة فيما يتعلق بتسليم المساعدات؛ تتطلب موقفًا قويًا من مصر.

وأضاف أن التأثير الدولي لا يمكن أن يكون سببًا في إيقاف المساعدات أو التنازل عن دور مصر التاريخي في المساعدة الإنسانية.

الضغط الإسرائيلي على مصر.. تهديدات أمنية إذا استمرت الحصار

أكد بكري أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا مستمرة على مصر؛ للحد من دخول المساعدات إلى غزة، وذلك باستخدام سلاح التجويع في محاولة لإجبار الفلسطينيين على الخروج نحو الحدود المصرية وسيناء.

وشدد على أن مصر تتعامل مع المساعدات الإنسانية إلى غزة من منطلق مسؤولية تاريخية و أخلاقية، حيث تسعى دائمًا إلى حماية الشعب الفلسطيني من أي مخططات تهدف إلى تهجيره من أرضه.

وأشار بكري إلى أن هذا الموقف القومي يعد جزءًا من الاستراتيجية المصرية في حماية أمنها القومي ومصالحها على المدى الطويل.