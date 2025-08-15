قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسيست بن رمضان.. زيزو يسجل الثاني للأهلي في شباك فاركو
صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور
سيناء مقابل الماء .. مصطفى بكري يكشف أخطر مخطط لإسرائيل في الضغط على مصر
قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر .. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع
لا مساومة على سيناء .. مصطفى بكري يحذر من مشروع "إسرائيل الكبرى"
قمة يترقبها العالم.. ماذا ينتظر ترامب وبوتين لدى وصولهما إلى ألاسكا ؟
إيقاف مراقب حركة جوية فرنسي عن العمل بعد بث عبارة فلسطين حرة للطيارين الإسرائيليين
هربوا من الحر .. حقيقة غلق شواطئ مرسى مطروح
هل من مصلحة مصر منع المساعدات عن غزة؟ مصطفى بكري يرد على محاولات التشويه
محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو
بكري: مصر ترفض الضغط الدولي لوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
من حقهم يختاروا| أول رد من التعليم على إجبار الطلاب على البكالوريا ببعض المدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو

محمد شريف
محمد شريف
حمزة شعيب

نجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، في احراز الهدف الأول في شباك فاركو في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريقة عرضية من الجهة اليمني من جانب محمد هاني نجح محمد شريف في تسجيلها براسية مميزة.

أعلن البرتغالي خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة فاركو، المقررة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد شريف

المواجهة تعد التاسعة بين الفريقين منذ صعود فاركو إلى الدوري الممتاز موسم 2021-2022، أول لقاء جمعهما كان في 1 مارس 2022 وانتهى بفوز الأهلي 4-1، بينما كان آخر لقاء بينهما في 28 مايو الماضي، وانتهى بانتصار كبير للأهلي 6-0، سجل فيه وسام أبو علي أربعة أهداف، إلى جانب هدفي حسين الشحات وإمام عاشور.

الأرقام التاريخية تصب في مصلحة الأهلي، حيث حقق الفوز في 6 مباريات، مقابل تعادلين، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

محمد شريف الأهلي فاركو

