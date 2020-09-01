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حوادث

مصرع سيدة فى بورسعيد سقطت من الدور السادس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:17 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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كتب محمد الغزاوى

استقبلت مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف جثة هامدة لسيدة تبلغ من العمر ٥٢ عام بإدعاء سقوطها من الدور السادس من شرفة منزلها ببرج قناه السويس امام سينما مصر بنطاق دائرة العرب.

كان اهالى منطقة وسط العرب هرعوا على صوت ارتطام لسيدة بالارض عقب سقوطها من شرفة منزلها امام سينما مصر بالقرب من قسم شرطة العرب .

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تم نقل السيدة الى المستشفى فى محاولة لانقاذها الا انها فارق الحياة متأثرة بجراحها وبالكشف الطبى على المذكور رضا محمود ابو طالب تبين وجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متعددة بعظام الجسم اثر سقوطها من مرتفع بعد أن اختل توازنها .

وتم التحفظ على جثة المتوفية بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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