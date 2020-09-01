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محافظات

تحويل السيارات إلى غاز.. محافظ بورسعيد يناقش مع شركات البترول سرعة التنفيذ.. صور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مع شركات البترول غاز تك وكار جاس ومصر للبترول والمرور ، و بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وذلك لاستعراض آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات التى تعمل بالبنزين  إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى.




واستعرض محافظ بورسعيد آخر الجهود المنفذة للبدء فى تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعى، حيث استمع المحافظ لعرض تفصيلى عن كافة الجوانب المتعلقة بمحطات التمويل بالمحافظة ومدى كفاءة كل محطة وقدرتها الاستيعابية من المواد البترولية والغاز الطبيعى ، موجها بتشكيل لجنة تضم إدارة الحماية المدنية وإدارة المشروعات والإسكان للتعرف على مدى قدرة المحطات الموجودة فى تقديم الخدمات وذلك فى إطار تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البترول وكذلك أسلوب وإمكانية التطوير لمحطات تمويل السيارات.

وأكد محافظ بورسعيد أن خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين تهدف لتقديم الخدمات فى كل مكان ، والاستغلال الأمثل لكافة محطات البنزين ، لافتا لضرورة البدء فى تطوير المحطات التى تخدم أكبر قدر من المواطنين والحركة المرورية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن خطة تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من  البنزين  تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بعمل السيارات بالغاز الطبيعى ، فى إطار الارتقاء وتطوير خدمات تمويل السيارات المقدمة للمواطنين.


وطالب المحافظ بتزويد الطاقة الاستيعابية للمحطات من الغاز الطبيعى ، وذلك لتناسب احتياجات المواطنين من تمويل السيارات ، ومنعا للتكدس والاذدحام الناتج فى محطات تمويل السيارات ، مشددا على سرعة البدء فى تنفيذ خطة تحويل السيارات للغاز الطبيعى طبقا لقرار  القيادة السياسية  الخاص بتمويل السيارات بالغاز الطبيعى ، وذلك تماشيا مع خطط التطوير التى تتم فى مختلف المجالات وبما يحقق مصلحة المواطنين فى المقام الأول.
تحويل السيارات إلى غاز.. محافظ بورسعيد يناقش مع شركات البترول سرعة التنفيذ.. صور
تحويل السيارات إلى غاز.. محافظ بورسعيد يناقش مع شركات البترول سرعة التنفيذ.. صور
تحويل السيارات إلى غاز.. محافظ بورسعيد يناقش مع شركات البترول سرعة التنفيذ.. صور
تحويل السيارات إلى غاز.. محافظ بورسعيد يناقش مع شركات البترول سرعة التنفيذ.. صور
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