التعليم العالي: نقف ضد الرسوب المجاني.. وهذه الفئة من الطلاب مستثناة من دفع الرسوم

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن الحق في التعليم المجاني مكفول بالدستور والدولة تقف ضد الحق في الرسوب المجاني.









وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون فرض رسوم على من يرسب في المراحل الدراسية في الجامعات.









وتابع:" الطالب الذي يرسب بعذر مقبول لا تطبق عليه رسوم الرسوب".









وأكمل حسام عبد الغفار:" الطالب الذي يرسب في الجامعة بدون عذر مقبول يدفع رسوم الرسوب ويكون قد ضيع حقه في التعلم".









ولفت عبد الغفار : " الدولة تعمل على الحفاظ على الحق في مجانية التعليم لمن يريد ان يتعلم"، مضيفا:" تكلفة تعليم الطالب في الجامعات تختلف باختلاف الجامعة ونوع الكليات النظرية والعملية".



