التعليم العالي: نقف ضد الرسوب المجاني.. وهذه الفئة من الطلاب مستثناة من دفع الرسوم

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الحق في التعليم المجاني مكفول بالدستور والدولة تقف ضد الحق في الرسوب المجاني.
وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون فرض رسوم على من يرسب في المراحل الدراسية في الجامعات.
وتابع:" الطالب الذي يرسب بعذر مقبول لا تطبق عليه رسوم الرسوب".
وأكمل حسام عبد الغفار:" الطالب الذي يرسب في الجامعة بدون عذر مقبول يدفع رسوم الرسوب ويكون قد ضيع حقه في التعلم".
ولفت عبد الغفار : " الدولة تعمل على الحفاظ على الحق في مجانية التعليم لمن يريد ان يتعلم"، مضيفا:" تكلفة تعليم الطالب في الجامعات تختلف باختلاف الجامعة ونوع الكليات النظرية والعملية".