AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء اختبارات التربية الرياضية لمدارس تعليم الجيزة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:46 م
اختبارات
اختبارات
Advertisements
ياسمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إجراء اختبارات التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية الرياضية المتقدمين للصف الأول للعام الدراسى 2021/2020، حيث بدأ أول يوم للاختبارات للجنة القوام والثقافة الرياضية.

ويبلغ إجمالى المتقدمين للاختبارات 562 طالبًا والاختبارات هى (قوام – بدنى – مهارى – الثقافة الرياضية - كشف الهيئة).
 
وتقام الاختبارات خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر وحتى يوم الأحد 20 سبتمبر 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المقبولين يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، وبحضور أسامة إبراهيم، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، وطاهر حمزة، موجه أول تربية رياضة بإدارة العجوزة التعليمية، وأميرة عبد الكريم، موجه أول تربية رياضية، وأمل عبد العظيم، موجه ثانوي تربية رياضية، وهشام عبد الله، مدير مدرسة السعيدية الرياضية، ورضوان أحمد رضوان، من الشئون التنفيذية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس وصور شخصية| تعرف على أوراق التقديم لاختبارات قدرات تربية رياضية.. والتعليم العالي : تسجيل طلاب الشهادات المعادلة بعد نتيجة الثانوية العامة

التعليم تعلن قبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية.. وصدى البلد ينشر الشروط

تنسيق 2020.. حلق الشعر على 1 والطول لا يقل عن 165.. شروط دخول اختبارات قدرات تربية رياضية حلوان

تربية رياضية بنات حلوان تبدأ اختبارات القدرات .. ١٥ أغسطس

بدء إجراءات اختبارات القدرات بكليات جامعة الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان تبدأ اختبارات القدرات.. السبت

ترشيحاتنا

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

نشرة الفن.. بوسي ترقص على أغنية "هنعمل لغبطيطا".. 3 أزمات في حياة نهى العمروسي.. زينة توجه رسالة إلى أخيها: سند ولادي في الدنيا

بعد حبس ابنة نهى العمروسى .. قصص أبناء الفنانين خلف القضبان

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

كل أوسمة الشرف بالعالم ما بتكفيكي.. مايا دياب عن لقاء فيروز بالرئيس الفرنسي

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

"لقينا بيشوي ومنة عبدالعزيز عريانين".. قبل الجلسة | ماذا حدث في فندق الهرم

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور

مرض جيني يصيب الدم ويسبب تأخر البلوغ.. تفاصيل

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد