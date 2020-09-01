بدء اختبارات التربية الرياضية لمدارس تعليم الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إجراء اختبارات التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية الرياضية المتقدمين للصف الأول للعام الدراسى 2021/2020، حيث بدأ أول يوم للاختبارات للجنة القوام والثقافة الرياضية.





ويبلغ إجمالى المتقدمين للاختبارات 562 طالبًا والاختبارات هى (قوام – بدنى – مهارى – الثقافة الرياضية - كشف الهيئة).

وتقام الاختبارات خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر وحتى يوم الأحد 20 سبتمبر 2020.





ومن المقرر أن تعلن نتيجة المقبولين يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، وبحضور أسامة إبراهيم، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، وطاهر حمزة، موجه أول تربية رياضة بإدارة العجوزة التعليمية، وأميرة عبد الكريم، موجه أول تربية رياضية، وأمل عبد العظيم، موجه ثانوي تربية رياضية، وهشام عبد الله، مدير مدرسة السعيدية الرياضية، ورضوان أحمد رضوان، من الشئون التنفيذية.