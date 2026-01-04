وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

نعى د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، إلى الشعب الإندونيسي، وإلى الأسرة العلمية والدعوية في إندونيسيا، وفاة العالم الجليل الشيخ أمل فتح الله زركشي، رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا.

ويؤكد وكيل الأزهر أن الفقيد كان من الرموز العلمية البارزة، وصاحب إسهامٍ راسخ في خدمة التعليم الشرعي والدعوة الإسلامية، كما كان محبًّا للأزهر الشريف، مخلصًا في دعوته الدائمة للمدارس والمعاهد الإندونيسية للاقتداء بالأزهر ومنهجه الوسطي المعتدل، حريصًا على توثيق أواصر التعاون العلمي والفكري بين الأزهر والمؤسسات التعليمية في إندونيسيا.

ويتقدّم وكيل الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وتلامذته، ومحبيه، وإلى الشعب الإندونيسي الشقيق، داعيًا المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن العلم والدعوة خير الجزاء، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.