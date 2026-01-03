قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تحسب الركعة لمن ركع قبل الصف؟ .. عطية لاشين يجيب

فضل صلاة الجماعة
فضل صلاة الجماعة
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يقول السائل: أتيت المسجد فوجدت الإمام راكعًا، فركعت معه وأنا داخل المسجد، ثم مكثت راكعًا حتى وصلت إلى الصف، ولما سلّم الإمام سلّمت معه، فقيل لي: إن عليك ركعة، فهل هذا صحيح؟

وأجاب د. لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت عنه كتب السنة قوله: (صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين)، وفي رواية (بسبع وعشرين).

وأوضح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى قوله: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث يُنادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف من أجل صلاة الجماعة. 

كما ورد قبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية).

وبيّن أن ثواب صلاة الجماعة يختلف باختلاف صدق المصلي وحضوره تكبيرة الإحرام من عدمه، كما يختلف بحسب خشوعه في الصلاة وحضور قلبه.

وأكد د. لاشين أنه بخصوص واقعة السؤال، فإن صلاة من ركع منذ دخوله المسجد، وظل راكعًا حتى وصل إلى الصف خلف الإمام، صلاة صحيحة، وتُحسب له الركعة التي أدرك ركوعها مع الإمام منذ دخوله المسجد إلى أن انتظم في صف صلاة الجماعة.

وأشار إلى الاستدلال بما رُوي عن الصحابي الجليل أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده راكعًا، فركع حتى وصل إلى الصف راكعًا، فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عمن أحدث هذا الصوت أثناء الصلاة قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصًا ولا تعد)، وصحّح صلاته التي سلّم فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظل أبو بكرة راكعًا حتى وصل إلى الصف راكعًا وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه.


 

عطية لاشين لجنة الفتوى بالأزهر صلاة الجماعة الإمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

ترشيحاتنا

دولة التلاوة

لا خاسر اليوم.. تأهل المتسابقين الثلاثة في حلقة اليوم من دولة التلاوة

الدواء

نقابة الصيادلة: الصيدلية المكان الوحيد الآمن لشراء الدواء

الري

وزير الري السابق: مصر الأعلى عالميًا في كفاءة إعادة استخدام المياه

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد