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تعليم

تجديد الثقة لأماني ألبرت وكيلا للإعلام بجامعة بني سويف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:37 م
جامعة القناة
جامعة القناة
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محمد عبدالحليم
أصدر الدكتور، منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا بتحديد الثقة للدكتورة أماني ألبرت أديب الأستاذ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام وكيلًا لكلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام.

وتشغل الدكتورة أماني ألبرت منصب المستشار الإعلامي للجامعة، كما شغلت منصب وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وتعد من أبرز المدربين الدوليين المعتمدين في مجال العلاقات العامة ولها العديد من المؤلفات أبرزها التسويق والصورة الذهنية والإعلان .
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كما شاركت المستشار الإعلامي بجامعة بنى سويف بالتدريس والتدريب في عدد كبير من المؤسسات، والإشراف العلمى على عدة رسائل علمية، كما اثرت المكتبة الإعلامية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية في مجالات العلاقات العامة والتسويق والصورة الذهنية والإعلان والكتابة الإبداعية.

كما أنها تعد من أبرز المدربين الدوليين المعتمدين في مجال العلاقات العامة والإعلام ولها العديد من المؤلفات أبرزها (التسويق والصورة الذهنية والإعلان"، وهو الكتاب هو الثامن لألبرت بعد "مهارات الترجمة الإعلامية" والاتصال الشخصي" و"البروتوكول والاتيكيت" و"الإبداع في الإعلان" و"كسر قواعد الإتيكيت والبروتوكول" و"اتجاهات حديثة في دراسات الصورة الذهنية" و"الكتابة للعلاقات العامة".

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