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توك شو

داليا مصطفى: جوزى هادى جدا فى التعامل مع الأولاد.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:04 م
الفنان شريف سلامة
الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى
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هاجر إبراهيم
قالت الفنانة داليا مصطفى، إن والدتها رحمها الله دائما ما كان لديها وجهة نظر من ناحية الأصدقاء ودائما ما تكون صحيحة، مشيرة: "أحنا زمان كنا بنسمع الكلام.. دلوقتى لا لازم كل حاجة ليه".

وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تشعر بالخوف من أصدقاء إبنتها أكثر من إبنها، موضحة: تربية البنات والتعامل معهم أصعب بكتير أوى".

وتابعت أنها عصبية جدا عن زوجها شريف سلامة، مضيفة: "هو هادى جدا.. ومن يومين أصريت أن بنتى مش هتلبس مايوه معين وصورتها وريته لأبوها"، متابعة أنه أستطاع إقناعها فى هدوء.

وتحدثت عن زوجها قائلة: "جوزى بيحبك أوى يا سامح"، ورد عليها الفنان سامح حسين: "أنا بشوفه وأنا بصلي الجمعة كتير".

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