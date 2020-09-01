AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ضحكة لبنان.. نانسي عجرم عن استقبال فيروز لـ ماكرون

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:02 م
فيروز وماكرون
فيروز وماكرون
Advertisements
محمد بدران
علقت الفنانة نانسي عجرم على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت نانسي عجرم صورة من الزيارة عبر حسابها بموقع "تويتر"  وعلقت على قائلة : "‏ضحكة لبنان❤️❤️❤️ ‎#فيروز"

وكان نشر الحساب الرسمي للسيدة فيروز على موقع "تويتر"، صورا تظهر اللقاء الذي جمعها أمس، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.


وكان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".

والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".

ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.


يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الصور الأولى لـ لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بـ فيروز: جميلة وقوية للغاية

موعد على فنجان قهوة.. فيروز تتصدر تريند البحث بعد لقاء الرئيس الفرنسي

صورة تسعد القلب .. أروى تعلق على زيارة ماكرون لـ فيروز

جمال فياض: ماكرون أخبرنا بأنه يستطيع تحقيق سابع المستحيلات بزيارته لفيروز

يا بخته شافها عن قرب ولمسها.. تعليق أنغام على زيارة ماكرون لـ فيروز.. شاهد

الأسطورة .. ياسمين عبد العزيز عن زيارة ماكرون لـ فيروز

ترشيحاتنا

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

أبرزهم راقص السامبا وشيطان بلجيكا.. 10 صفقات ملعونة في برشلونة وريال مدريد.. تفاصيل

كل يوم بقعد أعيط.. الفنانة داليا مصطفى تحكي تجربتها في تربية أولادها.. فيديو

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يستغيث لإنقاذ مؤمن زكريا.. موقف الهوني من الزمالك.. شريف إكرامي يتجاهل أنباء حذف صوره من الأهلي.. مواعيد دوري أبطال أفريقيا

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

لماذا حرم الإسلام الوشم؟ 3 أسباب لا يعرفها الكثير

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف حجم بطنها.. جلسة تصوير جديدة لـ جيجي حديد تعبر عن فرحتها

دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا المبكرة

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول