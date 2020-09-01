آنسات الصيد يفزن على الأهلي ويتوجن بذهبية الجمهورية للكرة الطائرة

نجح فريق صيد الدقي 19 سنة آنسات للكرة الطائرة فى الفوز على النادى الأهلى بملعبه ، بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 3-2 ، وتمكن من التتويج بلقب بطولة الجمهورية .









يضم الفريق اللاعبات ليلي عماد محمد و سما عماد و هنا علاء و جنة منتصر و نورين عادل و زينة تامر و شمس السيد و سلمي محمد وفريدة طارق و ندي وليد و ندي حمدي و داليا مرشدي و حبيبة زعتر و حبيبة حسني و سلمي جلال و ملك أكرم و زوزو عصام وهيا الظواهري.









الجهاز الفني بقيادة أحمد فتحي المدير الفني لقطاع الآنسات، و خالد عبدالله مدربا، و جيلان فضل محللا تقنيا، ودكتور بلال وتوت مخطط أحمال، دكتورة آية علي علاج طبيعي، وإمام شنن اداري الفريق، ومحمد سلامة فني ملاعب.







