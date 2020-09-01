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تكنولوجيا

تيك توك ترد على تسريب البيانات: حسابات مستخدمينا آمنة وتتمتع بالخصوصية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:01 م
تيك توك ترد على تريب
تيك توك ترد على تريب البيانات: حسابات مستخدمينا آمنة
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أحمد عبد القوى
نفت شركة تيك توك تسريب أي بيانات خاصة بمستخدميها من خلال أي طرف ثالث، مؤكدة  أن أمن وسلامة المستخدمين عبر المنصة يعتبر أولوية للشركة.

وأضافت الشركة في بيان لها:"تولى تيك توك الأولوية القصوى لخصوصية المستخدم، ولدينا سياسات واضحة لمكافحة أنشطة استخراج البيانات".

وأكدت الشركة  أنها تحظر شروط الخدمة الخاصة بنا على أى طرف تشغيل برامج النصوص المؤتمتة/الآلية لجمع المعلومات من منصتنا، بما في ذلك المعلومات العامة على الحسابات إذا تم تحديد أي ممارسات من هذا القبيل، وتتخذ إجراءات سريعة، بما في ذلك السعي للحصول على تعويض قانوني مناسب.

يأتي ذلك ردا على ما تم تداوله بخصوص تسريبات بيانات حوالي ربع مليون مستخدم على تيك توك على مستوي العالم وترك حسابتهم بدون أي كلمات سر.
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