تيك توك ترد على تسريب البيانات: حسابات مستخدمينا آمنة وتتمتع بالخصوصية

نفت شركة تيك توك تسريب أي بيانات خاصة بمستخدميها من خلال أي طرف ثالث، مؤكدة أن أمن وسلامة المستخدمين عبر المنصة يعتبر أولوية للشركة.





وأضافت الشركة في بيان لها:"تولى تيك توك الأولوية القصوى لخصوصية المستخدم، ولدينا سياسات واضحة لمكافحة أنشطة استخراج البيانات".





وأكدت الشركة أنها تحظر شروط الخدمة الخاصة بنا على أى طرف تشغيل برامج النصوص المؤتمتة/الآلية لجمع المعلومات من منصتنا، بما في ذلك المعلومات العامة على الحسابات إذا تم تحديد أي ممارسات من هذا القبيل، وتتخذ إجراءات سريعة، بما في ذلك السعي للحصول على تعويض قانوني مناسب.



