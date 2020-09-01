AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب أردوغان: سنرد على خطوط ماكرون بالمثل.. واليونان ستتلقى هزيمة شديدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:20 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أدلى عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بتصريحات على غرار تصريحات رئيسه رجب طيب أردوغان، حيث قلب الحقائق وأطلق التهديدات.


وبحسب قناة "تي آر تي" التركية، قال جليك إن "اليونان أصبح اليوم دولة قراصنة في شرق المتوسط، تحاول العبث بأكبر من حجمها".


وأضاف مواصلا أكاذيبه أن "تركيا تجري أعمال بحث وتنقيب شرقي المتوسط ضمن جرفها القاري ومياهها الإقليمية، وهذا أمر لا علاقة لليونان به".


وتابع:"إن كنتم تبحثون عن مُحاور موثوق فلا يوجد أفضل من تركيا".


وردا على الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتركيا، قال جليك:" إذا كان الرئيس الفرنسي يعلن خطوطًا حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق فإن تركيا سترد بالمثل".


وأكمل: "ليس لدى الفرنسيين ما يمكنهم تحقيقه من خلال جلبهم مقاتلات رافال إلى شرقي المتوسط، أو إجراء مناورات مع إدارة قبرص الجنوبية، النتيجة ستكون هزيمة شديدة للحكومة اليونانية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

ساعة المواجهة اقتربت.. اليونان تستعد للرد على استفزازات تركيا في المتوسط.. قواتها المسلحة في حالة التأهب.. تحذيرات رسمية بالعقاب الحازم.. وخطط جارية من أثينا لتعزيز قدراتها العسكرية الدفاعية

دول أوروبية ترفض انتهاكات تركيا في شرق المتوسط.. اليونان تتوعد بفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقها.. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على أنقرة.. ومطالبة أمريكية فرنسية بوقف استفزازات النظام التركي

خلافات تركيا مع اليونان والتدخل في ليبيا تهددان حكم أردوغان.. وتوقف أنقرة عن التنقيب البحري في مياه اليونان.. تأجيل لمشكلة كبرى قد تشعل حربًا

لوقف تركيا.. فرنسا تعلن نشر طائرتين رافال وسفينة حربية في المتوسط

فرنسا واليونان تجريان مناورات مشتركة وسط توترات مع تركيا في شرق المتوسط

ترشيحاتنا

بعد تعاقدها مع النقل ..الشركة الفرنسية: سنقدم افضل خدمات لركاب المترو

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

خاص | ياسر رضوان: الحرب على الأهلي سببه المصالح الشخصية .. والخبرات ستحسم إفريقيا

في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

بعد عبد الله السعيد.. الشناوي مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف حجم بطنها.. جلسة تصوير جديدة لـ جيجي حديد تعبر عن فرحتها

دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا المبكرة

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول