التصالح على مخالفات البناء.. الحكومة لا مد بعد 30 سبتمبر.. وخبير محليات: اللائحة التنفيذية للقانون تسمح بالتمديد حتى 31 مارس.. وأتوقع حركة محافظين قريبا

وزير التنمية المحلية:

769 ألف طلب وإجمالي المتحصلات المالية

4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق:

أتوقع إقبالا كبيرا من جانب المواطنين خلال المدة المحددة

حمدى عرفة:

القانون أتاح التصالح على غرف الأسطح وعددها 600 ألف حالة





مازال التصالح على مخالفات البناء هو الشغل الشاغل لكثير من المواطنين خاصةً بعد تصريحات الحكومة والقيادة السياسية بأنه لا تهاون مع المخالفات ولا تمديد مرة أخرى لمدة التصالح.





واختلفت آراء خبراء التنمية المحلية حول هل يلتزم المواطن بالتقديم في المدة المحددة، وهل يتيح القانون المد مرة أخرى؟ وهل تنجح الحكومة في أمام رئيس الجمهورية والرأى العام؟









كشف الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، عن أن اللائحة التنفيذية رقم 800 لعام 2020 لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020، تتيح لرئيس الوزراء مد قانون التصالح بعد المدة المحددة التى ستنتهى في 30 سبتمبر عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021.





و أشار في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن القانون أتاح للمواطنين التصالح على غرف أسطح العقارات وليس الأدوار فقط، حيث يوجد لدينا 600 ألف حالة تسكن أسطح العقارات.





وقال "عرفة"، إن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص أن ملف التصالح على مخالفات البناء تحدٍ للمحافظين وللحكومة؛ ينذر بوجود حركة محافظين قادمة بعد انتهاء مهلة المحددة للتصالح على مخالفات البناء في 30 سبتمبر القادم، متوقعا أنها ستعتمد على مدى إنجاز المحافظين في ملف التصالح وإزالة التعديات وستكون على شهر أكتوبر المقبل.





وقال صبرى الجندى المستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن حملة الإزالة التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة ستنشط خلال الأيام القادمة، خاصة بعد التحذيرات التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين والحكومة.





وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سينشط أيضا الإقبال على التصالح مع مخالفات البناء خاصة بعد اعلان الحكومة انه لا يوجد مد للعمل بقانون التصالح على المخالفات مرة اخرى بعد انتهاء المدة في 30 سبتمبر المقبل ، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.





من ناحية أخرى، أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي 769 ألف طلب ، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي 4.6 مليار جنيه حتي 30 أغسطس 2020.





وأشار شعراوي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.









وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن استمرار الموجة حتى ١٥ سبتمبر 2020 لاستكمال إزالة التعديات والحالات التى لم تثبت جدية فى استكمال إجراءات التقنين، والحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين.





وتمكنت الموجة السادسة عشرة حتى 30 أغسطس الماضى من إزالة حوالي 11 ألفا و417 حالة مبانٍ واسترداد مساحة حوالى 2.9 مليون متر مربع، كما تمت إزالة 4003 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 211 ألف فدان.





وأظهر تقرير التنمية المحلية، أن محافظة مطروح قامت بإزالة 458 حالة مبان على مساحة 428 ألف متر، وتم تنفيذ 150 حالة إزالة بمحافظة القاهرة على مساحة 422 ألف متر، وتنفيذ 2175 حالة إزالة بالغربية على مساحة ٣٧٦ ألف متر، وفى قنا تمت إزالة 1163 حالة مبانٍ على مساحة ٢٩٦ ألف متر، وفى الإسماعيلية تمت إزالة 367 على مساحة ٢٣٤ ألف متر، وفى السويس تمت إزالة 840 حالة مبانٍ على مساحة ١٤٥ ألف متر، وفى المنيا تمت إزالة 622 حالة مبانٍ على مساحة ١٠٨ آلاف متر وفى أسوان تمت إزالة 93 حالة مبانٍ على مساحة ١٠٥ آلاف متر.





وتمكنت قوات إنفاذ القانون بالمحافظات بالتنسيق مع مديري الأمن من إزالة أكثر من أربعة آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها ٢١١ ألف فدان من بينها منها ١٢٧ ألف فدان بالمنيا، و٦٢ ألف فدان بمطروح، ٥٣٠٠ فدان بالفيوم، و٤٢٠٠ فدان بالوادى الجديد.



