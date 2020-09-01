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فن

دمتي لنا ولكل الوطن العربي.. ديانا حداد عن لقاء فيروز بـ ماكرون

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:53 م
فيروز
فيروز
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محمد بدران
علقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها صباح اليوم الثلاثاء.


ونشرت ديانا حداد صورة من الزيارة عبر حسابها بموقع "تويتر"  وعلقت قائلة : "‏العظيمة ‎#فيروز حققت كتير ما قدروا يحققوه في ‎#لبنان من سلام وحب وكانت الصورة المشرقة المشرفة لها لوطن العظيم .. دمتي لنا ولكل الوطن العربي يا ‎#أرزة_لبنان "


وكان نشر الحساب الرسمي للسيدة فيروز على موقع "تويتر"، صورا تظهر اللقاء الذي جمعها أمس، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.


وكان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".


والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".


ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.


يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

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