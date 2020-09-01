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أخبار العالم

محامو البشير يقدمون طلبًا خلال محاكمة الرئيس السابق.. وهكذا ردت المحكمة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:09 م
البشير
البشير
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قسم الخارجي
طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب السودان لعام 1989، وقف إجراءات المحاكمة، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة الخاصة بشكل قاطع بشكل، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

وتتم محاكمة  الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من مساعديه ، بتهم تدبير انقلاب الـ30 من يونيو 1989. 

كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طالبت، بوقف جلسات المحاكمة إلى حين إيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، علاوة على تحجج اللجنة بالوثيقة الدستورية.




وأكد رئيس المحكمة القاضي مولانا عصام الدين أنها أمنت على طلب الدفاع بشأن القاعة وتواصلت مع رئيس القضاء لإيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها المطلوبات المتعلقة بالجائحة، مشيرا إلى استمرار إجراءات المحكمة لحين توفر بديل أفضل.

وقررت المحكمة بعد استجواب 26 من المتهمين مواصلة الجلسات في الـ25 من الشهر الجاري.
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