رائعة ومطلوب تعميمها.. تعليق أحمد موسى على مبادرة محافظ الفيوم لتمويل التصالح فى مخالفات البناء

علق الإعلامي أحمد موسى ، على مبادرة من الأهلي ومحافظ الفيوم لتمويل بنكي لسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، قائلا :"رائعة وتدرس". البنك

وطالب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، بتعميم مبادرة محافظ الفيوم على كل الجمهورية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن البنوك تعمل في مختلف الأمور، وهذة المبادرة تسهل على المواطنين ويتم دفع الأموال على 10 سنوات، مستدركا أنه :"هذه المبادرة عجبتني".





وأكمل أن توفير تمويل للراغبين في التصالح على مخالفات البناء على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، لافتا إلى أن الدولة توفر تسهيلات للراغبين في التصالح في مخالفات البناء.



