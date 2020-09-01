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أحمد موسى: 60% من المعتدين على أملاك الدولة لا يدفعون ضرائب.. هناك فساد يعطل التصالح

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:11 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة كبيرة بشأن المعتدين على أملاك الدولة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن 60% من المعتدين على أملاك الدولة لا يدفعون ضرائب، مضيفا أن لا تصالح في مخالفات البناء بعد نهاية شهر سبتمبر.

وطالب أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، المواطنين في حالة تعطل عملية التصالح من قبل الاحياء مع الراغبين في التصالح بالبلاغ للرقابة الادارية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن متابعا أنه هناك بعض الفساد في المحاليات يعطل ويريد تعطيل ما يحدث في الدولة في هذا الأمر.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن لن نسمح بأي حد يتاجر بالناس وبلغ عن اي مرتشي ولا تدفع أي اموال ولا جنية واحد،  "اللي بيطلب منك فلوس هيسوحك وبلغ عنه وابتعولي".


واكمل أنه يجب الابلاغ الفوري عن كل من يعطل اجراءات التصالح في مخالفات البناء.

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