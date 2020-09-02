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اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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علياء فوزى
ينشر موقع صدى البلد سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.79 جنيه للشراء و 15.92جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك عودة 15.83 جنيه للشراء و 15.93 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى بنوك(المصرى الخليجى ،الاهلى ، مصر ، مصر ايران للتنمية ، الاهلى الكويتى بيريوس، التنمية الصناعية ،كريدى اجريكول ،اتش اس بى سىHSBC،قناة السويس
، وفى مصرف ابوظبى الاسلامى ) 15.82جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار فى بنوك (البركة ، التجارى الدولى CIB ، بلوم ، العربى الافريقى الدولى ،التعمير و الاسكان، الاسكندرية ، الاهلى اليونانى المصرف المتحد) 15.81 جنيه للشراء و 15.91جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى المصرف العربى الدولى 15.80 جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.


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