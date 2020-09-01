القيصر.. عصام الحضري يدعم حسني عبد ربه في أزمته مع رئيس الإسماعيلي.. شاهد

وجه عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق الدعم للكابتن حسني عبد ربه لاعب نادي الاسماعيلي السابق بعد تعرضة لوعكة صحية نتيجة منعه من حضور مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري.









ونشر عصام الحضري صورة لحسني عبد ربه وعلق عليها قائلا "القيصر".









وتعرض حسني عبد ربه، نجم النادي الإسماعيلي، للطرد، من مقصورة استاد الإسماعيلية، الذي يستضيف مباراة الدراويش والاتحاد السكندري، في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.













وعند دخول حسني عبد ربه إلى المقصورة؛ منعه الأمن من الدخول لمشاهدة المباراة من المقصورة الرئيسية للاستاد، فذهب القيصر إلى مدرجات الجماهير.