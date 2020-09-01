الشركة المنتجة لـ ريمديسفير: كورونا ليس جديدا وله صور كثيرة وتم التعامل معه من قبل

كشف الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، عن أن دولا أفريقية كثيرة طلبت توفير علاج "ريميدسفير".





وأضاف "طلعت"، في حوار عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشركات العالمية لديها ثقة في الدواء المصري، مستدركا أن فيروس كورونا ليس فيروسا جديدا وله صور كثيرة من قبل، وتم التعامل معه.





وأكد أن الشركات العالمية في عدة دول بدأت تتصارع لإنتاج علاج كورونا، مشيرا إلى أن التنافسية بين الشركات العالمية في علاج كورونا لخدمة المريض.





وأكمل أن الرئيس السيسي صنع لنا سمعة طيبة كبيرة في دول العالم، ومشروع المدينة الطبية المتخصصة سبق جديد للإنجازات التي تحققها الدولة، لافتا إلى أن ما بين عامين أو أربع سنوات سيتم إنشاء لقاحات للطيور والدواء.



