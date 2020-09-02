عضو نقل النواب: صيانه مترو الأنفاق يؤكد حرص الدولة على راحة المواطنين

أكد النائب حسين فايز أبو الوفا، أن من يتعامل مع مترو الأنفاق بشكل يومي سيلاحظ التغيير الكبير الذي نشهده الأن على جميع خطوط المترو ويرجع ذلك لأداء الجيد لوزير النقل والمتابعة اليومية وإفتتاح المرحلة الرابعة خير دليل على ذلك.





وتابع عضو لجنة النقل فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، ان توقيع وزارة النقل اليوم عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما لإدارة الشركة الفرنسية العالمية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة ، يعتبر نقله جديدة للحفاظ على مدة حياة مترو الأنفاق الذي يستخدمة يوميا اكثر من 2 مليون مواطن.





وأكد ابو الوفا ، إبرام العقد يؤكد حرص وزارة النقل والحكومة على الحفاظ على تقديم خدمات جيدة للمواطنيين ، وأيضا الحفاظ على حقوق الدوله حيث أن الصيانه أمر ضروري وخاصة لمترو الأنفاق الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة لوسائل المواصلات فى مصر والذى إذا تعطل لمدة 30 دقيقة تغلق العاصة من شدة الزحام.





شهد وزير النقل ، عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما. جاء ذلك بعد أن





وذلك لإدارة الشركة الفرنسية العالمية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة.







