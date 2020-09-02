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وزيرة البيئة: مصر تتجه نحو تحويل المخلفات إلى طاقة.. لدينا الخبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
  • الدكتورة ياسمين فؤاد: 
  • مصر لديها الخبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل
  • تحويل المخلفات إلى طاقة يتم من خلال الحرق دون الحاجة لفصلها


قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تحويل المخلفات إلى طاقة هو إحدى آليات معالجة وتدوير المخلفات، وذلك ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، حيث إن مصانع تدوير المخلفات تقوم بتحويلها إلى سماد عضوى ووقود بديل، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة.


وأكدت "فؤاد" أن مصر لديها الخبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، كاشفة: "نسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية".


وقالت وزيرة البيئة، خلال مناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك بمقر الوزارة، إن تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث مصادر التمويل من المؤسسات الدولية؛ يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل المنظومة أن تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة، دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، ويحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي يمكن تخصيص مدافن صحية به.


وأضافت أن مصر تستعد لدخول هذا المجال، حيث أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة وتم عرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الكهرباء وذلك بإعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر ٢٠١٩ بقيمة ١٤٠ قرش كيلووات، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضم فى عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والإسكان والكهرباء والمالية حيث تم انعقاد اللجنة وعرض خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة، وقامت وزارة البيئة بنشر طلب اهتمام لتلقى طلبات من شركات محلية وأجنبية للعمل في هذا المجال وذلك فى أبريل الماضى.
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