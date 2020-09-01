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2 مليون حالة.. وزارة الزراعة: لا تصالح في التعدي على الرقعة الزراعية.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:18 م
الرقعة الزراعية
الرقعة الزراعية
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هاني حسين
قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن التعديات على الرقعة الزراعية تمثل خطورة على الأمن الغذائي للمواطن.

وأضاف محمد القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدولة تبذل مجهودات للتوسع في الرقعة الزراعية، وهناك توجيهات بضرورة إيجاد سبل للوصول إلى زراعة مناطق جديدة لتوفير الغذاء للمواطن. 

وتابع محمد القرش "المنظومة الزراعية تساهم بشكل كبير في حجم الصادرات المصرية"، مضيفا "في الفترة من يناير 2011 وحتى الآن هناك 2 مليون حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية وهو رقم كبير".

وأكد أنه "لا يوجد تصالح في التعدي على الرقعة الزراعية والرقعة الزراعية خط أحمر"، مضيفا "قانون التصالح في مخالفات البناء أكد أنه لا تصالح في التعدي على الرقعة الزراعية".

وأوضح أن هناك اهتماما بضرورة إزالة التعديات على الرقعة الزراعية التي تؤثر على الأمن الزراعي في مصر.

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