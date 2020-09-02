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حوادث

النقض تنظر طعون 66 متهما على أحكام أحداث عنف سوهاج

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة النقض طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم والتى تراوحت بين المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف سوهاج" التي تعود وقائعها لعام 2015 .

وقضت محكمة جنايات سوهاج قضت في 4 أبريل 2018 بمعاقبة 190 متهمًا بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة 2016 كلي شمال سوهاج، أنهم في غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشأت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية.

و أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.
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