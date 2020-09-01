بسبب الإغلاق .. انكماش تاريخي للاقتصاد البرازيلي خلال الربع الثاني من العام الحالي

انكمش اقتصاد البرازيل بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفعل إغلاق الشركات والنشاط الاقتصادي في أعقاب تفشي فيروس كورونا.





وكشفت بيانات وكالة الإحصاءات الحكومية اليوم الثلاثاء عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي مقارنة بالربع السابق له.

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وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد البرازيل سوف ينكمش بنسبة 9.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.





وعلى أساس سنوي، انكمش اقتصاد البرازيل بنسبة 11.4 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من 2019.



