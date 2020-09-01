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رياضة

العودة.. أول تعليق من حسين الشحات بعد مشاركته في مران الأهلي اليوم.. شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:36 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد بدران
بدأ حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي في مقر النادي بالجزيرة، بعد جراحة «الفتاق»، التي خضع لها في يونيو الماضي، وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة الماضية.

ونشر حسين الشحات صورًا جديدة له عبر "انستجرام" من مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدوري وعلق قائلًا "العودة".


وخضع الشحات لجلسة علاجية، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة.

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Back 💪😄❤️

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