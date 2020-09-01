العودة للإجراءات الصعبة مرة ثانية.. مستشار الرئيس يوجه تحذيرا شديد اللهجة.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة و الوقاية، إن فيروس كورونا لم ينته، وعلى الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن شروط الوقاية فى المدارس هو التخلص من الكثافة داخل الفصول وارتداء الكمامة





وأشار إلى أنهم ناقشوا مع وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي، عن ضرورة عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس يومًا.





ولفت إلى أن الدولة تقوم بعمل انفتاح ولكن بحرص شديد، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه من الممكن العودة للإجراءات الصعبة مرة ثانية.





وأوضح أن الرئيس والحكومة لديهم اهتمام كبير بالمواطن المصري، وأن الفترة الماضية كانت جدًا ولذلك على الجميع الالتزام بالاجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة.



