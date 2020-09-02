لبنانيتان: بلدنا يعاني ظروفا صعبة.. وسعد الحريري الأنسب لقيادته الآن.. فيديو

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وأضافت اللبنانيتان خلال فقرة التاكسي لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، أن الحكومة تستفيد من ذلك وتتجه للفساد، وعدم القيام بأي إصلاحات اقتصادية.





وتابعت اللبنانيتان أننا غير قادرين على تحمل تلك الحكومة، كما أن لبنان يعاني من تعدد المذاهب والطوائف ، وهو ما نعاني منه أيضا ، حتى خلال فترة الانتخابات.





وأشارت إلى أنه يجب أن يتم الالتفاف حول زعيم وطني ، وهو سعد الحريري ؛ لأن العهد الذي نحن به يحتاج إلى مثل هذا الرجل.

استضاف الإعلامي شريف عامر، لبنانيتان، في فقرة "ضيف التاكسي" ببرنامجه، واللتان أكدتا أن لبنان يعاني من ظروف اقتصادية صعبةوكانت تكلفة الدولار الواحد تعادل 1500 ليرة.