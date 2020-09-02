اليوم.. بنات عين شمس تبدأ تلقي الالتماسات بالكلية لجميع الفرق

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية البنات جامعة عين شمس عن آخر موعد لتلقي الالتماسات بالكلية اليوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 الساعه ١٢ ظهرا لجميع الفرق .





وأضافت الكلية في بيانها انه بدء التحويلات الخارجيه وبيان الحاله من يوم ٦ سبتمبر والتحويلات من انتساب لانتظام سيحدد خلال أسبوع.





وأكدت الكلية عبر صفحتها الرسمية أنه يمكن استخراج بيان النجاح لطلبه الفرق الرابعه بعد اعتماد النتيجه وسيعلن ميعادها علي الصفحه خلال الأسبوع القادم .



