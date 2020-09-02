اليوم.. بنات عين شمس تبدأ تلقي الالتماسات بالكلية لجميع الفرق

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية البنات جامعة عين شمس عن آخر موعد لتلقي الالتماسات بالكلية اليوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 الساعه ١٢ ظهرا لجميع الفرق .
وأضافت الكلية في بيانها انه بدء التحويلات الخارجيه وبيان الحاله من يوم ٦ سبتمبر والتحويلات من انتساب لانتظام سيحدد خلال أسبوع.
وأكدت الكلية عبر صفحتها الرسمية أنه يمكن استخراج بيان النجاح لطلبه الفرق الرابعه بعد اعتماد النتيجه وسيعلن ميعادها علي الصفحه خلال الأسبوع القادم .
وأشارت إلى أن التقديم للكليه بالنسبه للطالبات المستجدات للعام الحالي سيعلن على الصفحه والموقع الرسمي بعد استلام الأسماء من مكتب التنسيق بعد التحويلات والمرحلة الثانية.