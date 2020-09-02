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اتحاد اليد: فخورون بتنظيم المونديال على أرض مصر في 2021.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
كرة مباريات المونديال
كرة مباريات المونديال 2021
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إبراهيم القادري
قال المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن كرة اليد هي رقم 2 في مصر، بعد كرة القدم من حيث الشعبية، وهي أعلى لعبة جماعية تحقق نتائج على مستوى مصر.

وأضاف هشام نصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي: إننا فخورون بتنظيم المونديال على أرض مصر في 2021، وهناك توجيهات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على الجميع.

وأوضح هشام نصر، أن هناك صالات لإقامة مباريات البطولة وصالات تدريب الفرق.

وتابع أن كرة اليد من أهم الألعاب التي تحقق نجاحات في البطولات العالمية.

وأكمل: أن مصر بها 4 صالات أساسية ومنها الصالة الكبرى في استاد القاهرة ويتم تطويرها الآن حتي تكون في خدمة الفرق.
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