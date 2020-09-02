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رياضة

حسني عبد ربه: كانت هناك تعليمات إدارية بمنعي من خوض المباريات مع الإسماعيلي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:55 ص
حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
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عمرو ابوبكر
أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، أنه أقوى من إبراهيم عثمان رئيس النادي الحالي في الإسماعيلية.

وقال حسني عبد ربه، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أنا أقوى من إبراهيم عثمان في الإسماعيلية بحب الناس وحب الجماهير لي وهذا بفضل الله".

وأضاف: "إبراهيم عثمان لا يحب أن يكون هناك شخص أقوى منه في الإسماعيلي، وأنا أقوى منه بحب الجماهير".

وختم حديثه: "كانت هناك تعليمات محددة للمدربين الأجانب الذين يتولون مهمة تدريب الإسماعيلي بعدم الدفع بحسني عبد ربه، ورغم ذلك المدربون كانوا يدفعون بي ويرفضون تلك الضغوطات".
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