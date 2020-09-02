شقيقة حسني عبد ربه: أخويا بخير.. وهذا السبب الحقيقي وراء أزمته مع إدارة الإسماعيلي

أكد طارق عبد ربه، شقيق حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي السابق، أن حالة شقيقه بخير حاليًا ويُطمئن الجماهير.





وقال "طارق" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حسني عبد ربه عانى من ارتفاع الضغط وفقد الوعي وتم نقله للمستشفى لكن حالته تحسنت بشكل كبير".





وأكمل: "إبراهيم عثمان لم يكن موجودًا بالنادي وقت أزمة حسني عبد ربه، تلقيت اتصالاً من مدير أمن الإسماعيلي وقال بالحرف الواحد: "حسني عبد ربه عاوز يقطع عيش الناس في النادي".





وتابع: "مدير أمن الإسماعيلي أبلغني بأن حسني عبد ربه يرغب في حضور لقاء الاتحاد السكندري دون وجود اسمه في كشف الحضور".





وأتم: "حسني عبد ربه يواجه معاملة سيئة من إدارة الإسماعيلي منذ إعلانه التفكير في الترشح لرئاسة النادي".